Starlink, una tecnología clave para la guerra en Ucrania: así usan las tropas el internet satelital de Elon Musk

Desde el inicio de la invasión rusa, Starlink se ha convertido en una tecnología clave para Ucrania. Cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala en febrero de 2022, la infraestructura de comunicaciones de Ucrania fue uno de los primeros objetivos. Con las redes terrestres colapsadas o bajo ataque, el país se enfrentaba a un apagón digital. En ese momento, el ministro de Transformación Digital de Ucrania, Mykhailo Fedorov, se dirigió públicamente a Elon Musk, pidiendo ayuda.

