Star Wars: Las tiras de prensa - Russ Manning

Nadie lo vio venir cuando “Star Wars” se estrenó, el 25 de mayo de 1977, en poco más de treinta salas de cine de Estados Unidos, tal y como era la costumbre entonces en los lanzamientos cinematográficos. La respuesta fue tan inmediata y abrumadora que la 20th Century Fox se apresuró a expandir su lanzamiento a muchas más salas en las semanas siguientes, convirtiendo una “simple” película de aventuras espaciales en un fenómeno cultural absolutamente masivo y sin parangón en la Historia del Cine (...) Los comics para la prensa fueron otra pieza..