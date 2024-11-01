edición general
Star Wars: Las tiras de prensa - Russ Manning

Nadie lo vio venir cuando “Star Wars” se estrenó, el 25 de mayo de 1977, en poco más de treinta salas de cine de Estados Unidos, tal y como era la costumbre entonces en los lanzamientos cinematográficos. La respuesta fue tan inmediata y abrumadora que la 20th Century Fox se apresuró a expandir su lanzamiento a muchas más salas en las semanas siguientes, convirtiendo una “simple” película de aventuras espaciales en un fenómeno cultural absolutamente masivo y sin parangón en la Historia del Cine (...) Los comics para la prensa fueron otra pieza..

| etiquetas: star wars , tiras de prensa , manning , guerra de las galaxias , cómic
alfon_sico #1 alfon_sico
La clave finalmente fue el montaje de la mujer de Lucas, la fuerza como religión, la muerte de Obi Owan y la batalla final contra la estrella de la muerte
Creo que el primer montaje la narración Inola debió quedar como un tostonaco sideral
#2 solojavi
#1 No olvidemos la banda sonora.
