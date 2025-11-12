Stadler logra un megacontrato de 200 locomotoras para la firma luxemburguesa Nexrail

Nexrail ha firmado un acuerdo marco con Stadler para el suministro de hasta 200 locomotoras híbridas con baterías del tipo EURO9000 encargadas por la empresa luxemburguesa de alquiler de locomotoras. La multinacional fabricante de material ferroviario construirá las locomotoras en su planta de Albuixech, Valencia. Esta maquinaria de nueva generación es la primera locomotora capaz de ofrecer un transporte de mercancías cero emisiones de terminal a terminal. La EURO9000 híbrida panto-baterías se basa en la probada plataforma EURO9000 de 6 ejes.