4
meneos
120
clics
Spotify tiene un problemón: Suno genera con IA cada 15 días el equivalente a todo su catálogo. El precio de los datos es 2.000 dólares
El problema no es solo la cantidad, sino que Suno tiene costes muy bajos por cómo ha accedido a los datos de entrenamiento.
|
etiquetas
:
spotify
,
suno
,
inteligencia artificial
,
ia
2 comentarios
#1
sorrillo
*
Cuesta creer esos datos, más cuando parte de lo que genera Suno acaba en Spotify.
0
K
11
#2
anv
Justo hace un momento leía un artículo que decía que el 97% de la gente no puede diferenciar la música generada.por IA de la humana.
a demás hace tiempo que rara vez algún artista compone algo realmente bueno así que la gente de ha acostumbrado a escuchar música mediocre. Y por lo tanto es lógico que la IA pudiendo generar en segundos lo que a un humano le toma semanas termine por inundar el mercado.
Hace años leí un cuento donde se describía un futuro donde en lugar de reproductores de…
» ver todo el comentario
0
K
6
