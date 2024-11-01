edición general
Spotify tiene un problemón: Suno genera con IA cada 15 días el equivalente a todo su catálogo. El precio de los datos es 2.000 dólares

El problema no es solo la cantidad, sino que Suno tiene costes muy bajos por cómo ha accedido a los datos de entrenamiento.

sorrillo #1 sorrillo *
Cuesta creer esos datos, más cuando parte de lo que genera Suno acaba en Spotify.
anv #2 anv
Justo hace un momento leía un artículo que decía que el 97% de la gente no puede diferenciar la música generada.por IA de la humana.
a demás hace tiempo que rara vez algún artista compone algo realmente bueno así que la gente de ha acostumbrado a escuchar música mediocre. Y por lo tanto es lógico que la IA pudiendo generar en segundos lo que a un humano le toma semanas termine por inundar el mercado.

Hace años leí un cuento donde se describía un futuro donde en lugar de reproductores de…   » ver todo el comentario
