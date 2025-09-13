edición general
Spencer Cox, gobernador de Utah, rezó a Dios para que el asesino de Charlie Kirk fuera un inmigrante

“Pero fue uno de nosotros”. El gobernador de Utah, Spencer Cox, genera fuertes críticas al revelar que oró para que el asesino del activista Charlie Kirk fuera “un inmigrante ilegal” o de otro estado o país, lamentando que Dios no respondiera su plegaria. La polémica desatada por la declaración del gobernador Cox subraya cómo la retórica y los prejuicios pueden filtrarse incluso en momentos de duelo y operación judicial, poniendo en evidencia el tenso clima que vive la nación.

bollod #5 bollod
Además de duplicada el artículo es sensacionlista. Del propio artículo:

Cox afirmó que, antes de saber quién era el sospechoso, oró a Dios pidiendo que el asesino “no fuera uno de ellos”. Explicó que su plegaria era que fuera “alguien de otro estado o un inmigrante venido de otro país”.
Nunca dijo "inmigrante ilegal". Basicamente vino a decir que esperaba que "no fuera un americano quien mató a ese otro americano". Comentario desafortunado, puede que si, pero el artículo se pega una inventada.
3 K 54
Andreham #12 Andreham
#5 Te la has cogido con papel de fumar, ¿eh?
0 K 8
#16 sarri
#5 Yo la pondría errónea por creerse que ellos son americanos, y el resto del continente no... De hecho si echan cuentas del tiempo que llevan asentadas las poblaciones en cada lugar igual se deberían llamar ex-europeos :troll:
0 K 12
#2 Suleiman
No entiendo que tienes estos infraseres en la cabeza..... Como han podido llegar a ser tan HP.
0 K 14
#7 soberao
No rezó lo suficientemente fuerte. Más suerte la proxima vez.
0 K 14
MellamoMulo #4 MellamoMulo
...pero lo dijo con lágrimas en sus ojos :roll:
0 K 13
XtrMnIO #13 XtrMnIO
Y qué dios le podría conceder tal maldad? Cthulhu?
0 K 13
#1 Marisadoro *
Su parecido con Tellado es asombroso. El parecido intelectual aclaro.  media
0 K 12
Sergio_ftv #6 Sergio_ftv
¿Como Dios le xontradijo entonces el tal Cox no debería ser quemado en una hoguera purificadora tal y como se hacía antes por esos lares?
0 K 12
#8 albx
Si es blanco, seguro que es descendiente de inmigrantes, de eso no hay duda.
0 K 10
Pedro_Bear #15 Pedro_Bear
@admin @Eirene
Al parecer es duplicada, pero no la puedo cerrar ya. Porfa, descartarla.
0 K 10
ChatGPT #3 ChatGPT
wrong god, madafaka
0 K 10
DrEvil #9 DrEvil
Si creen que hay una deidad con un plan divino, no les parece un poco tonto pedirle que cambie el plan?
Y que alguien con tales supersticiones llegue a ostentar el poder también dice mucho.
0 K 8
#14 Tks4dTip
Yo escuché toda la rueda de prensa, bastante lamentable el tipo del FBI. Pero cuando el gobernador habló de esto no se refirió a inmigrantes. Por muy desafortunado que sea el comentario lo que decía es que el presunto asesino es de Utah, que hubiese deseado que no fuera así. Luego prosiguió hablando a nivel local, Utah... En fin. Intentó hacer una reflexión sobre la convivencia y el diálogo en su estado. Algo así como decir, nunca pensé que algo así pudiera pasar aquí pero ha pasado y el presunto asesino es un conciudadano de Utah: No hay nada de xenofobia aquí.
0 K 8
#11 akyrna
Pero cómo teneis la cara dura de enviar "notícias" así.
0 K 6

