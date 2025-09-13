Spencer Cox, gobernador de Utah, rezó a Dios para que el asesino de Charlie Kirk fuera un inmigrante

“Pero fue uno de nosotros”. El gobernador de Utah, Spencer Cox, genera fuertes críticas al revelar que oró para que el asesino del activista Charlie Kirk fuera “un inmigrante ilegal” o de otro estado o país, lamentando que Dios no respondiera su plegaria. La polémica desatada por la declaración del gobernador Cox subraya cómo la retórica y los prejuicios pueden filtrarse incluso en momentos de duelo y operación judicial, poniendo en evidencia el tenso clima que vive la nación.
Cox afirmó que, antes de saber quién era el sospechoso, oró a Dios pidiendo que el asesino “no fuera uno de ellos”. Explicó que su plegaria era que fuera “alguien de otro estado o un inmigrante venido de otro país”.
Nunca dijo "inmigrante ilegal". Basicamente vino a decir que esperaba que "no fuera un americano quien mató a ese otro americano". Comentario desafortunado, puede que si, pero el artículo se pega una inventada.
Y que alguien con tales supersticiones llegue a ostentar el poder también dice mucho.