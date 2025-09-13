Spencer Cox, gobernador de Utah, rezó a Dios para que el asesino de Charlie Kirk fuera un inmigrante

“Pero fue uno de nosotros”. El gobernador de Utah, Spencer Cox, genera fuertes críticas al revelar que oró para que el asesino del activista Charlie Kirk fuera “un inmigrante ilegal” o de otro estado o país, lamentando que Dios no respondiera su plegaria. La polémica desatada por la declaración del gobernador Cox subraya cómo la retórica y los prejuicios pueden filtrarse incluso en momentos de duelo y operación judicial, poniendo en evidencia el tenso clima que vive la nación.