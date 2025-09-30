Soy 'boomer', sí, pido disculpas

La narrativa que culpa a los ‘boomers’ de las dificultades de todo tipo que sufren los ‘millennials’ es simplista, divisiva y profundamente injusta. Señalar a una generación como responsable de problemas tan complejos ignora el contexto histórico y las dinámicas globales, aparte de fomentar la confrontación y desviar la atención de las soluciones. Tan arbitrario es imputar a los ‘boomers’ la carestía de la vivienda como decir que los ‘millennials’ son superficiales o que no han desarrollado herramientas ante las adversidades.