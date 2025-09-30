Soy 'boomer', sí, pido disculpas

La narrativa que culpa a los ‘boomers’ de las dificultades de todo tipo que sufren los ‘millennials’ es simplista, divisiva y profundamente injusta. Señalar a una generación como responsable de problemas tan complejos ignora el contexto histórico y las dinámicas globales, aparte de fomentar la confrontación y desviar la atención de las soluciones. Tan arbitrario es imputar a los ‘boomers’ la carestía de la vivienda como decir que los ‘millennials’ son superficiales o que no han desarrollado herramientas ante las adversidades.
| etiquetas: sociedad , generación , boomer
monguerschicos, centráos en la "lucha de generaciones", no vaya a ser que a alguien le de por pensar que el problema está en otro lado, como por ejemplo la "lucha de clases".
Pero lo peor es que muchos boomers atraen sobre si esa animadversión porque son arrogantes. Mucho.
Y buena parte de ellos bastante conservadores. Por no llamarles gilipollas, la masa aborregada que vota a PP y Vox. Los que miran con desdén a las generaciones posteriores llamándoles vagos, y reprochándoles que no pueden tener casa o una familia porque tienen gastos superfluos.
Por supuesto no son todos así, pero ese patrón atrae sobre ellos una errónea sensación de que son el enemigo.
Son tan imperfectos como los que vinimos detrás, así que no pequemos de arrogantes. (Cosa que si suelen hacer ellos... )
Ahora todo son guerras de sexo, y ahora de edad cuando el problema es de clase.
Hablas de casos particulares con una estupidez, "si son pobres es porque no han trabajado"; ¿y los que han trabajado pero no les han dado de alta en la SS, o solo 4 horas trabajando 10?
Y para rematar pretendes demostrar esa generalización a todos los casos con un dato estadístico, que habla de valores medios. En fin.
Nunca ha habido tanta diferencia intergeneracional. Los boomers acumulan mucha mas riqueza en conjunto que las generaciones subsecuentes. Aplicando la doctrina marxista en clave generacional serian una clase extractiva y habria que expropiarlos para que el proletario pudiese prosperar. Voy a subir mi teoría a Jacobinlat a ver si me la publican
¡¡Odiador etario!!!
Salir de una dictadura y construir una democracia para esto.
Aprende historia para decir que nunca hubo tanta diferencia intergenrscional.
Tu sigue con lo de no tener hijos que ya veras como luchas con las diferencias intergeneracionales.
Lo de nunca es en historia reciente. De la prehistoria no hay datos fiables
La mayoría de los que hoy más gritan en contra de la generación anterior son los que con el tiempo ( y no mucho) tendrán más.
En muchos casos son hijos únicos y cuando falten sus padres y abuelos heredarán lo que estos tengan. Pero para entonces ya serán padres y tendrán que aguantar las petardadas de la generación que les siga.
Además da la sensación que todos los boomers están forraos y no es así.
No entienden que "si no has hecho nada malo, no tienes nada que temer", y que la actitud correcta es no darse por aludidos y mirar cómo los demás van subiendo al tren hasta que llegue su turno.
A partir de ahí pueden seguir dedicándose a intentar usar su influencia en medios de comunicación para convencernos que la culpa es del iPhone y el viaje de una semana de los hijis y no comentar que los que se comieron la precariedad absoluta y las luchas sociales fueron sus padres que malvivieron y mal trabajaron comiéndose el franquismo de cabo a rabo.
Además de los negativos por el comentario o los ataques al mensajero, que lo digo sin acritud, podéis si queréis aportar datos que desmientan esto.
Son las dos caras de la misma moneda.
Eso sí, fueron de los que trabajaron para sus padres hasta que huyeron de sus pueblos, para luego trabajar para sus hijos.
Hay que joderse las tonterías que hay que leer
Por supuesto los padres de los boomers unos vagos y unos conformistas, igual que sus hijos.... O como?