edición general
10 meneos
40 clics
Soy 'boomer', sí, pido disculpas

Soy 'boomer', sí, pido disculpas

La narrativa que culpa a los ‘boomers’ de las dificultades de todo tipo que sufren los ‘millennials’ es simplista, divisiva y profundamente injusta. Señalar a una generación como responsable de problemas tan complejos ignora el contexto histórico y las dinámicas globales, aparte de fomentar la confrontación y desviar la atención de las soluciones. Tan arbitrario es imputar a los ‘boomers’ la carestía de la vivienda como decir que los ‘millennials’ son superficiales o que no han desarrollado herramientas ante las adversidades.

| etiquetas: sociedad , generación , boomer
10 0 1 K 105 actualidad
35 comentarios
10 0 1 K 105 actualidad
Comentarios destacados:        
Golan_Trevize #5 Golan_Trevize
Por favor, monguers chicos, centráos en la "lucha de generaciones", no vaya a ser que a alguien le de por pensar que el problema está en otro lado, como por ejemplo la "lucha de clases".
19 K 195
Aguarrás #10 Aguarrás *
#5 Tienes razón, no te la quito.
Pero lo peor es que muchos boomers atraen sobre si esa animadversión porque son arrogantes. Mucho.
Y buena parte de ellos bastante conservadores. Por no llamarles gilipollas, la masa aborregada que vota a PP y Vox. Los que miran con desdén a las generaciones posteriores llamándoles vagos, y reprochándoles que no pueden tener casa o una familia porque tienen gastos superfluos.
Por supuesto no son todos así, pero ese patrón atrae sobre ellos una errónea sensación de que son el enemigo.
0 K 13
Aguarrás #17 Aguarrás
#8 Ojo, como digo en #10, ni todos santos, ni todos diablos... Que entre los boomers tienen también a los mongolos que dieron alas al Pp por ejemplo.
Son tan imperfectos como los que vinimos detrás, así que no pequemos de arrogantes. (Cosa que si suelen hacer ellos... :roll: )
0 K 13
#11 Katos
#5 schhhh que lo mismo se dan cuenta.
Ahora todo son guerras de sexo, y ahora de edad cuando el problema es de clase.
2 K 30
Syum #19 Syum *
#5 busco lucha de clases y me salen boomers ricos semianalfabetos, dueños de empresas, influyentes en política, dueños de medios de comunicación, tenedores inmobiliarios y jóvenes que trabajan aun a cambio de la comida y el alojamiento con dos carreras y 45 años sin posibilidad de tener un hijo si no es para criarlo en la precariedad, trabajando de becarios hasta casi la jubilación, y vetados en política si no están tutelados por boomers.
1 K 13
frg #35 frg
#19 Ni buscar sabes.
0 K 12
#29 DenisseJoel
#5 ¿Lucha de clases? Nonono, el problema es el patriarcado.
0 K 11
Blackspartak #4 Blackspartak
El problema no son los boomers sino la estructura del sistema capitalista
6 K 65
#8 tromperri
Sabéis cómo consiguieron los boomers lo que tienen… a base de huelgas en lugar de llorando en las redes. Espabilad.
6 K 65
#21 abogado_del_diablo
#12 Y el precio de una residencia 2500 €.
Hablas de casos particulares con una estupidez, "si son pobres es porque no han trabajado"; ¿y los que han trabajado pero no les han dado de alta en la SS, o solo 4 horas trabajando 10?
Y para rematar pretendes demostrar esa generalización a todos los casos con un dato estadístico, que habla de valores medios. En fin.
2 K 30
Torrezzno #22 Torrezzno *
#21 si no has contribuido al sistema como puedes pretender una pensión igual que los que si. No tiene sentido. No existe una renta básica universal en España. Si quieres nos vamos al mediano que no va a haber mucha diferencia al estar las pensiones contributivas capadas por abajo y por arriba
0 K 20
Torrezzno #27 Torrezzno
#26 solo queria usar la retórica marxista expandiendo su alcance a modo experimental pero no veas como se ponen
0 K 20
Torrezzno #1 Torrezzno *
Ok boomer :troll:


Nunca ha habido tanta diferencia intergeneracional. Los boomers acumulan mucha mas riqueza en conjunto que las generaciones subsecuentes. Aplicando la doctrina marxista en clave generacional serian una clase extractiva y habria que expropiarlos para que el proletario pudiese prosperar. Voy a subir mi teoría a Jacobinlat a ver si me la publican
6 K 19
#9 Katos *
#1 pero sabes que hay boomers que son pobres no?.
¡¡Odiador etario!!!
Salir de una dictadura y construir una democracia para esto.

Aprende historia para decir que nunca hubo tanta diferencia intergenrscional.

Tu sigue con lo de no tener hijos que ya veras como luchas con las diferencias intergeneracionales.
1 K 20
Torrezzno #12 Torrezzno *
#9 si son pobres es porque no han trabajado. La pensión contributiva media es de 1500 euros, mucho mas que muchos jóvenes.

Lo de nunca es en historia reciente. De la prehistoria no hay datos fiables
1 K 13
#31 lamarisevadecañas
#12 y la más normal es de 1127 con cónyuge a cargo y de 834 sin cónyuge.
0 K 9
Syum #16 Syum
#9 sin embargo parece ser que no hay jóvenes pobres o trabajando a cambio de la comida y el alojamiento(como hacían los padres de los boomers)
1 K 12
Gadfly #26 Gadfly
#1 dime qué eres millenial sin decirme que eres millenial.
0 K 7
#18 Albarkas
Pues yo no pido perdón por algo que no he causado. Faltaría más.
La mayoría de los que hoy más gritan en contra de la generación anterior son los que con el tiempo ( y no mucho) tendrán más.
En muchos casos son hijos únicos y cuando falten sus padres y abuelos heredarán lo que estos tengan. Pero para entonces ya serán padres y tendrán que aguantar las petardadas de la generación que les siga.
Además da la sensación que todos los boomers están forraos y no es así.
0 K 12
#28 DenisseJoel
Siempre lo mismo. Los grupos señalados como culpables siempre lo niegan.

No entienden que "si no has hecho nada malo, no tienes nada que temer", y que la actitud correcta es no darse por aludidos y mirar cómo los demás van subiendo al tren hasta que llegue su turno.
0 K 11
#30 Borgiano
Si todo está muy bien, pero las pensiones se comen el 40% de los Presupuestos Generales del Estado y lo que está viniendo es muchísimo peor.
0 K 7
borteixo #34 borteixo
#30 na, las subimos todas al 8,5% otra vez y a pastar. Sea o no necesario.
0 K 10
Syum #2 Syum *
Los boomers pagaron a sus padres que fueron los que trabajaron como animales, unas pensiones miserables y ahora cobran las pensiones más altas de la historia a costa de los sueldos miserables de sus hijos.
A partir de ahí pueden seguir dedicándose a intentar usar su influencia en medios de comunicación para convencernos que la culpa es del iPhone y el viaje de una semana de los hijis y no comentar que los que se comieron la precariedad absoluta y las luchas sociales fueron sus padres que malvivieron y mal trabajaron comiéndose el franquismo de cabo a rabo.

Además de los negativos por el comentario o los ataques al mensajero, que lo digo sin acritud, podéis si queréis aportar datos que desmientan esto.
5 K -15
Blackspartak #3 Blackspartak
#2 Esto es decir lo mismo que critica el artículo
1 K 21
Syum #6 Syum *
#3 ok, entonces dejamos el artículo como verdad absoluta. Lo siento no se que me ha pasado.
0 K 9
Torrezzno #7 Torrezzno *
#2 hombre, no van a pedir que les bajen la pensión. Obviamente luchan por lo suyo. A los boomers hay que reconocerles que luchar luchan. No hay manifa que acojone mas al gobierno que una de yayos pidiendo perras
0 K 20
Syum #15 Syum
#7 porque son muchos votos, pueden pedir, pero que sepan que lo que les dan a ellos sale exclusivamente del sueldo de sus hijos, entregando el sueldo íntegro de dos hijos no pagas la pensión de muchos padres.... Pero bueno, que míranos a otro lado porque es insolidario insinuar que hay una generación insolidaria, ya será un problema aún más gordo del futuro, de momento aún podemos seguir cargando los gastos de ahora en lsl que vengan despues
0 K 9
#13 Cuchifrito
#2 Y también son los que llevaron al país de ser tercermundista a ser un país desarrollado y los que pagaron un estado de bienestar.
Son las dos caras de la misma moneda.
1 K 21
Syum #14 Syum
#13 los que hicieron posible eso fueron sus padres, los que se comieron la posguerra y se jubilaron en los 80
0 K 9
BertoltBrecht #20 BertoltBrecht
#2 no hay que aportar ningún dato para desmentirte, eres tú el que no aporta ningún dato. Todo lo que comentas son consecuencias, no causas. Te enfadas con quien solo ha vivido la época que le ha tocado vivir.
1 K 22
Syum #23 Syum
#20 no me enfado, está claro que cada uno ha vivido la época que le ha tocado vivir, tampoco te enfades tú por qué comente la realidad de esta época.
0 K 9
#24 abogado_del_diablo
#2 Hombre, igual eres tú quien debería aportar los datos que sostengan tus delirios de odio a una generación.
0 K 7
Syum #25 Syum
#24 que datos necesitas? Las pensión media del padre de un boomer o el sueldo medio de su hijo? O la pensión del boomer?
0 K 9
#32 lamarisevadecañas *
#2 según Google hablamos de los nacidos entre 1948 a 1975.... ellos no pagaron las pensiones de sus padre ni pagarán la de sus hijos. Eso lo hace el gobierno.
Eso sí, fueron de los que trabajaron para sus padres hasta que huyeron de sus pueblos, para luego trabajar para sus hijos.
Hay que joderse las tonterías que hay que leer
0 K 9
Syum #33 Syum *
#32 el gobierno que parece ser por tu comentario que en democracia nunca ha sido llevado por boomers, y por eso los padres de los boomers a pesar de ser la generación que más sufrió y trabajo del siglo xx, se llevaron pensiones miserables, porque como no había boomers en el gobierno no pudieron subirselas.

Por supuesto los padres de los boomers unos vagos y unos conformistas, igual que sus hijos.... O como?
0 K 9

menéame