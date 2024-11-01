edición general
South Park: Retiran un capítulo que parodiaba a Charlie Kirk después de su muerte

Tras el reciente asesinato del activista conservador Charlie Kirk, Comedy Central anunció que ya no emitirá repeticiones del episodio de South Park que lo parodiaba. En el capítulo, titulado "Got a Nut", el personaje Clyde Donovan lanza un podcast en el que defiende puntos de vista ofensivos. Durante el episodio, el personaje de Cartman se enfrenta a Clyde y se sienta con un look y peinado llamativos, en un claro guiño intencional a Kirk, mientras que Clyde recibe el ficticio "Premio Charlie Kirk para Jóvenes Maestros del Debate". Kirk hab...

| etiquetas: south park , capítulo retirado , comedy central , charlie kirk , got a nut
BlackDog #3 BlackDog *
Me parece mal, no veo relación y aunque se demuestre que el asesino lo mato por la parodia de south park, si seguimos esa regla de tres de que cualquiera puede convertirse en un asesino por algo que le ofenda, estaríamos jodidos, si mañana matan al Justin Bieber porque sale en un capitulo de south park son culpables?
Asnaeb #2 Asnaeb
¿Que temporada y que capitulo es?

Es para un amigo.
Mangione #4 Mangione *
Gravísimo caso de censura absurda. El asesino no se lo cargó por eso y el capítulo es una manera fácil y divertida de entender la tragicomedia que hay detrás de todo esto. No leas la letra pequeña, SPOILER: Básciamete retrata a Cartman como Kirk, cabreado con Clyde por robarle su "rol" o "figura" (Clyde sería como Nick Fuentes), por ponerse a decir burradas aun mayores que las de Cartman, a lo que Cartman respone elevando aún más su tono... El premio que recibe

dilsexico #5 dilsexico
#2 Ultima temporada, 28?
Segundo capitulo.
