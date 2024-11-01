edición general
Soto ivars: pude presentar «esto no existe» (y fue un éxito)  

Presentacion del libro de Juan Soto Ivars, "Esto no existe" con Pablo de Lora, Yaiza Santos, Ánima y el propiio Juan Soto Ivars. Al final lo único que pasó es que no se cabía y que tuvimos una charla maravillosa. Gracias a la librería Cervantes y cía, a Pablo de Lora, Ánima, Yaiza Santos y a todos por venir.

#1 lectorcritico
La charla a sido mas amena de lo que me esperaba y contaba algun dato que no conocia.
20segundos en el primer negativo, no se si es un record
#2 ewok
#1 Ahí va mi segundo. :hug:
#3 mis_cojones_en_bata
#1 y 21 segundos de la primera lagrimita :'(
#4 Charles_Dexter_Ward
#1 Lector crítico.
"Ha sido" es la tercera persona del singular del tiempo verbal pretérito perfecto compuesto del verbo "ser".
