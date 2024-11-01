Soto ivars: pude presentar «esto no existe» (y fue un éxito)  

Presentacion del libro de Juan Soto Ivars, "Esto no existe" con Pablo de Lora, Yaiza Santos, Ánima y el propiio Juan Soto Ivars. Al final lo único que pasó es que no se cabía y que tuvimos una charla maravillosa. Gracias a la librería Cervantes y cía, a Pablo de Lora, Ánima, Yaiza Santos y a todos por venir.
