Soto Ivars se queda corto: se trata de Derecho Degenerado

Estos veinte años de aplicación de este ya consolidado Doble Derecho Penal, Derecho Penal de Autor o Derecho Degenerado, como se denomina al Derecho de la Alemania de Hitler, han dado la razón al señor magistrado. El sueño de Mezger, jurista prominente en la Alemania nacional-socialista, se hizo realidad en España en diciembre de 2004, seis décadas después de la caída del régimen nazi.

jacm
Este artículo es un ejemplo del Periodismo Degenerado.
Me parece bien que critique una ley, pero con razones, non con falacias que quieren aparentar ser razones.
menéame