Soto Ivars se queda corto: se trata de Derecho Degenerado

Estos veinte años de aplicación de este ya consolidado Doble Derecho Penal, Derecho Penal de Autor o Derecho Degenerado, como se denomina al Derecho de la Alemania de Hitler, han dado la razón al señor magistrado. El sueño de Mezger, jurista prominente en la Alemania nacional-socialista, se hizo realidad en España en diciembre de 2004, seis décadas después de la caída del régimen nazi.