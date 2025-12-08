Soto, caballo y rey: Por qué ‘Esto no existe’ es un libro importante

El nuevo libro de Juan Soto Ivars, Esto no existe, ha sido recibido con un gran éxito de ventas, y también con algunas protestas que pretenden impedir que se presente. Muchas de las personas que lo critican no se han tomado la molestia de leerlo: les irrita que se publique un libro sobre ese tema y atribuyen al autor posiciones que no sostiene. Casi da vergüenza tener que decirlo, pero en ningún momento Soto niega o minimiza la violencia machista.
| etiquetas: letras libres , esto no existe , juan soto ivars , denuncias falsas