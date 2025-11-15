'Sospechosos habituales': los fondos del ladrillo miran ahora la crisis de las renovables

Los promotores de eólicas y fotovoltaicas esperan la llamada de firmas como Apollo o Cerberus para salir de un mercado sin rentabilidad y con riesgo de incumplimiento de deuda. Los cazadores de oportunidades de la crisis de 2008 vuelven aunque su interés ahora son las placas solares. Los denominados fondos buitre o distressed (que invierten en activos en dificultades) están activando estos días la estrategia de la burbuja inmobiliaria aplicada ahora a las plantas renovables, adquiriendo carteras de deuda y plantas solares a precios de derribo.