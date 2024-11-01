edición general
El sospechoso del tiroteo contra la Guardia Nacional en Washington D. C. tenía vínculos con la CIA, confirma la agencia [EN]

El presunto autor de los disparos contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington D. C. el miércoles trabajó con unidades militares respaldadas por la CIA durante la guerra de Estados Unidos en Afganistán, según ha confirmado la agencia. El presunto autor de los disparos, identificado como Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, llegó a Estados Unidos en septiembre de 2021 en el marco del programa «Operación Bienvenida a los Aliados», que concedía visados de entrada a Estados Unidos a algunos afganos que habían trabajado para el Gobierno est

| etiquetas: tiroteo , washington , guardia nacional , cia , confirmado , agencia
#2 UNX
"However, while administration officials have blamed a lack of vetting on Biden, Reuters reported that the alleged gunman was granted asylum this year under the Trump administration".

En la administración Trump no hay nadie que no mienta cada vez que abre la boca.
#2 UNX
azathothruna #3 azathothruna *
Ahora si que si, que le de un berrinche al Zanahorio.
Se imaginan si hace una purga de verdad en la CIA?
Se lia rapidisimo. :popcorn: :take:
1 K 20
io1976 #4 io1976
Yankilandia es un polvorín de intereses y muchos dineros, es raro que no se hayan matado ya entre unos derechones contra otros derechones.
1 K 13
sotillo #1 sotillo
Entonces sólo estaba jugando
0 K 10

