El sospechoso del tiroteo contra la Guardia Nacional en Washington D. C. tenía vínculos con la CIA, confirma la agencia [EN]  

El presunto autor de los disparos contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington D. C. el miércoles trabajó con unidades militares respaldadas por la CIA durante la guerra de Estados Unidos en Afganistán, según ha confirmado la agencia. El presunto autor de los disparos, identificado como Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, llegó a Estados Unidos en septiembre de 2021 en el marco del programa «Operación Bienvenida a los Aliados», que concedía visados de entrada a Estados Unidos a algunos afganos que habían trabajado para el Gobierno est