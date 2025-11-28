edición general
El sorteo del Mundial, 'en jaque' por las tensiones entre Donald Trump e Irán

Como era de esperar, la presencia de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos iba a generar polémica hasta el día que rodase el balón en el Mundial de 2026, que se llevará a cabo en EE.UU, Canadá y México. Mientras amenaza a algunas ciudades demócratas como Seattle o San Francisco con retirarles la sede para la Copa del Mundo, el máximo mandatario estadounidense también decidió no otorgar visados a los miembros de la Federación Iraní de Fútbol (FFI) que pretendían acudir al sorteo del próximo 5 de diciembre.

| etiquetas: trump , fifa , mundial , retirada de visados , fútbol , irán
5 comentarios
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Ojalá prohíba a Irán acudir, así quedaría patente de nuevo la hipocresía con Israel
#3 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#1 Eso es una caricatura, una burda manipulación.

Más aún cuando Trump ya tiene un historial de vetar a los que van a ir a la ONU.

Veremos que dice la FIFA, que por aquí, sale corriendo a decir, si siguen la injerencias no podrá participar España en el mundial, o los equipos en la Champios League... veremos ahora si no se bajan los pantalones hasta los tobillos.
Cehona #4 Cehona
#3 Hace tiempo que ningún organismo internacional debiera estar en suelo USA y la ONU es uno de ellos.
SeñorPresunciones #5 SeñorPresunciones
Va ser un cristo del cagarse el Mundial ese.

Pero bueno, es lo que tiene normalizar gobiernos criminales.
