El sorteo del Mundial, 'en jaque' por las tensiones entre Donald Trump e Irán

Como era de esperar, la presencia de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos iba a generar polémica hasta el día que rodase el balón en el Mundial de 2026, que se llevará a cabo en EE.UU, Canadá y México. Mientras amenaza a algunas ciudades demócratas como Seattle o San Francisco con retirarles la sede para la Copa del Mundo, el máximo mandatario estadounidense también decidió no otorgar visados a los miembros de la Federación Iraní de Fútbol (FFI) que pretendían acudir al sorteo del próximo 5 de diciembre.
Más aún cuando Trump ya tiene un historial de vetar a los que van a ir a la ONU.
Veremos que dice la FIFA, que por aquí, sale corriendo a decir, si siguen la injerencias no podrá participar España en el mundial, o los equipos en la Champios League... veremos ahora si no se bajan los pantalones hasta los tobillos.
Pero bueno, es lo que tiene normalizar gobiernos criminales.