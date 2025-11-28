El sorteo del Mundial, 'en jaque' por las tensiones entre Donald Trump e Irán

Como era de esperar, la presencia de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos iba a generar polémica hasta el día que rodase el balón en el Mundial de 2026, que se llevará a cabo en EE.UU, Canadá y México. Mientras amenaza a algunas ciudades demócratas como Seattle o San Francisco con retirarles la sede para la Copa del Mundo, el máximo mandatario estadounidense también decidió no otorgar visados a los miembros de la Federación Iraní de Fútbol (FFI) que pretendían acudir al sorteo del próximo 5 de diciembre.