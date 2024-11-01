Irán boicotea el sorteo del Mundial por Trump

La federación iraní anuncia que no acudirá a Washington el 5 de diciembre por los problemas para obtener visados por parte del gobierno estadounidense. Además de Irán, también podrían tener problemas los miembros de la delegación de Haití, país clasificado para la fase final del torneo de manera meritoria en la zona de la CONCACAF. El Mundial se celebrará en EE UU, México y Canadá del 11 de junio al 18 de julio de 2026. De momento, arranca con aristas políticas que pueden ir claramente a más.