Sorpresa en el Pleno de Presupuestos de Cantabria: la diputada socialista atrapada en un conflicto de intereses

Cuando tocaba votar la enmienda a la totalidad presentada por su propio partido, una de sus diputadas, Eva Salmón, se ha ausentado inesperadamente del hemiciclo. Resulta que es la directora de Recursos Humanos del Hospital Santa Clotilde y ha evitado votar en contra de un documento que avala el convenio singular de privatización de servicios sanitarios, por importe de 256 millones de euros con el centro sanitario religioso, en el que ejerce como directiva.

#2 Eso es aún mas siniestro. Si ya era directiva del hospital como puede a su vez militar en un partido que dice estar a favor de la sanidad pública. Si se hizo directiva después del nombramiento es practicamente prevaricación.
"Resulta que es la directora de Recursos Humanos del Hospital Santa Clotilde y ha evitado votar en contra de un documento que avala el convenio singular de privatización de servicios sanitarios, por importe de 256 millones de euros con el centro sanitario religioso, en el que ejerce como directiva. Su propio portavoz, Mario Iglesias, había criticado minutos antes el convenio privatizador con el hospital religioso."

¿No deberia ser una incompatibilidad profesional? Aqui se llena la boca con que si el PP esto y lo otro. El problema es que hay que reformar el estado por completo, de arriba a abajo
#1 Aquí debería uno preguntarse si sería directiva de ese hospital si no fuera porque, como diputada, puede influir, como en este caso, en los beneficios futuros de ese hospital.
