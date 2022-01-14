Las sorprendentes formas en que los victorianos coqueteaban [Eng]  

Hacia 1860, Gran Bretaña se vio inmersa en una auténtica fiebre por las cartes de visite : pequeñas tarjetas fotográficas con retratos posados del propietario. Intercambiarlas se convirtió en una costumbre , e incluso los conocidos superficiales coleccionaban con entusiasmo las imágenes de los demás para sus álbumes de recortes. Crear fotomontajes en álbumes específicos —recortando esas tarjetas y reutilizándolas sobre fondos pintados con acuarela, a menudo con un efecto disparatado, surrealista o incluso sugerente— se convirtió en una
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Donde se creian que vivian un cuento de hadas, los que podian.
A costa de clasismo, racismo y ya genocidios en masa (Congo, namibia)
Supongo que es por eso que es popular bridgerton
El envío va de collages, tarjetas, colecciones. Está bien etiquetado y en el sub correcto.
Lo de los comentarios sin leer lo entiendo, lo de los negativos a un titular no. La ignorancia me da penita.