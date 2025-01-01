·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6653
clics
China cae rendida ante Marta Santana, la turista española que salvó a un menor de morir ahogado: "Acto heroico"
6176
clics
Estos son los lugares que serán inhabitables desde 2050, según la NASA
8893
clics
Pataleta de la extrema derecha ante la parodia de Santiago Segura sobre Vox en Torrente 6
6334
clics
Paco Porras gana a Javier Cárdenas el juicio por las graves lesiones de su vídeo siendo arrastrado por una lancha
4401
clics
"Una patada en la boca": la subida de precios de los productores anticipa el verdadero golpe de los aranceles de Trump
más votadas
411
El mapa autonómico del gasto en prevención de incendios: Castilla y León ha recortado su presupuesto un 90% en 13 años
363
Las civilizaciones no caen por azar: según la ciencia siempre hay una élite narcisista acumulando poder detrás del desastre
693
«Nunca imaginé que todos los países del mundo iban a observar en televisión una matanza como la de Palestina, día tras día durante casi dos años, sin hacer nada»
351
Estudiante denuncia en directo la complicidad de la BBC con el genocidio de Gaza (inglés)
433
Nueva protesta contra la guerra de Gaza en Grecia por la llegada de un crucero israelí. (Eng)
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
1
meneos
91
clics
El sorprendente (y centenario) dinero alemán que se lee como un cómic
Publicada una guía para conocer el dinero de emergencia (notgeld), alemán emitido entre 1914 y 1923. Billetes con viñetas de cómic siguiendo corrientes como el expresionismo o el art decò.
|
etiquetas
:
numismática
,
alemania
,
dinero
,
cómic
,
igm
1
0
0
K
11
cultura
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
0
0
K
11
cultura
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
esbrutafio
*
Según el artículo estos billetes son baratos de coleccionar pues se emitieron grandes cantidades y se encuentran en muy buen estado.
La guía en cuestión:
Millones de marcos y marcos de millones. Guía breve para coleccionar notgeld (1914-1923)
De José Ramón Vicente Echague
Editorial Circulo Rojo
ISBN: 9791370162634
www.casadellibro.com/libro-millones-de-marcos-y-marcos-de-millones-gui
1
K
22
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
La guía en cuestión:
Millones de marcos y marcos de millones. Guía breve para coleccionar notgeld (1914-1923)
De José Ramón Vicente Echague
Editorial Circulo Rojo
ISBN: 9791370162634
www.casadellibro.com/libro-millones-de-marcos-y-marcos-de-millones-gui