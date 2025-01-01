edición general
1 meneos
91 clics

El sorprendente (y centenario) dinero alemán que se lee como un cómic  

Publicada una guía para conocer el dinero de emergencia (notgeld), alemán emitido entre 1914 y 1923. Billetes con viñetas de cómic siguiendo corrientes como el expresionismo o el art decò.

| etiquetas: numismática , alemania , dinero , cómic , igm
1 0 0 K 11 cultura
1 comentarios
1 0 0 K 11 cultura
#1 esbrutafio *
Según el artículo estos billetes son baratos de coleccionar pues se emitieron grandes cantidades y se encuentran en muy buen estado.

La guía en cuestión:
Millones de marcos y marcos de millones. Guía breve para coleccionar notgeld (1914-1923)
De José Ramón Vicente Echague
Editorial Circulo Rojo
ISBN: 9791370162634
www.casadellibro.com/libro-millones-de-marcos-y-marcos-de-millones-gui
1 K 22

menéame