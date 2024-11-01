Soria, la reina del carnet de coche: ¿qué la hace tan fácil?

¿Alguna vez te has preguntado dónde es más sencillo sacar el carnet de coche en España? Si la respuesta es sí, te sorprenderá saber que Soria se corona como la ciudad con más aprobados en todo el país. Pero, ¿qué hay detrás de este fenómeno? No es solo cuestión de suerte o casualidad, sino de varios factores que hacen que obtener el permiso de conducir aquí sea casi un paseo.