Soria, la reina del carnet de coche: ¿qué la hace tan fácil?

¿Alguna vez te has preguntado dónde es más sencillo sacar el carnet de coche en España? Si la respuesta es sí, te sorprenderá saber que Soria se corona como la ciudad con más aprobados en todo el país. Pero, ¿qué hay detrás de este fenómeno? No es solo cuestión de suerte o casualidad, sino de varios factores que hacen que obtener el permiso de conducir aquí sea casi un paseo.
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Todos EA, y hablo de gente adulta de 30-40 años en los 89, casi todos de pueblo que algunos de ellos a duras penas tenían el graduado escolar (el examen de radioaficionado contiene conceptos medianamente complejos de física y electrónica que hay que saberse).