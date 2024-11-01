Sonidos de objetos espaciales históricos y famosos (AUDIOS) [ING]

edición general
En la siguiente tabla encontrará algunos archivos de sonido históricos de famosos objetos espaciales. Esta página comenzó cuando recibí un cassete de audio con algunos archivos de sonido históricos de mi amigo Alois Ochojski. Procedían de una phono-card* que él había recibido en 1962 del servicio nacional de radiodifusión de la CSSR (República Socialista Checoslovaca). Alois tuvo la amabilidad de grabarlos en cinta y finalmente los convertí a archivos de audio digital.

*phono-card He eludido hacer una traducción literal, pues no estoy seguro de a qué tipo de formato puede referirse teniendo en cuenta las fechas. (¿Quizá pueda ser un disco de vinilo de pequeño formato, como éste?: www.ebay.com/itm/167144426013)
