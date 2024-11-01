La sonda espacial de la ESA detecta un caleidoscopio de colores en la atmósfera de Marte [eng]

Recientemente, el Orbitador de Traza de Gases ExoMars de la Agencia Espacial Europea nos ofreció una visión más detallada de la delgada capa de aire que se encuentra sobre el planeta Marte. Al crear una fotografía compuesta de las imágenes tomadas por el Sistema de Imágenes de Superficie en Color y Estéreo ( CaSSIS ) los expertos tienen una visión mucho más detallada de la composición de la atmósfera marciana. Cada franja contiene capas de tan solo unos pocos kilómetros de espesor. Por encima de los 40 km, se cree que las capas están...