Qué son los “salarios dinámicos” que el Gobierno pretende incluir en la reforma laboral y cómo afectarían a las paritarias

La discusión sobre el modelo laboral argentino sumó un nuevo capítulo con la presentación de modificaciones orientadas a los convenios colectivos y el esquema de salarios de convenio. En el contexto del Coloquio de IDEA realizado en Mar del Plata, El secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación,Julio Cordero, brindó precisiones sobre el giro que promueve el Gobierno en materia de relaciones laborales y negociación salarial.
Solo están en contra de las regulaciónes que benefician a la mayoría en vez de solo a una pequeña "élite".
Por otro lado quiere quitar las revisiones salariales de acuerdo al IPC. Cosa que ya se ha visto el increible resultado que ha dado en España
Ahora mismo no hay ningún impedimento para negociar salarios entre empresas y trabajadores... partiendo de un mínimo para que la negociación sea equilibrada. Cargarse eso va a provocar una bajada general de los salarios y muy rápidamente.