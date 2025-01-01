"Son personas peligrosas": los miles de soldados rusos que regresan del frente con estrés postraumático y no reciben ayuda

"La mayoría de los soldados no quieren ir a terapia", asegura Tatyana (nombre ficticio), una psicóloga voluntaria del proyecto Hogar Familiar, financiado por el Estado ruso. A menudo le dicen que no podría entender por lo que ellos han pasado porque no estuvo en el frente, o temen que no sea capaz de soportar sus relatos de la guerra, le explica al Servicio Ruso de la BBC. Agrega que, en lugar de someterse a terapia, prefieren salir a beber con amigos. Se estima que miles de soldados rusos están regresando del frente en Ucrania con...
| etiquetas: rusia , veteranos , ejercito , ucrania , putin , zelenski
Necesitan psicopatizar a la gente para que puedan matar, violar, torturar... al enemigo.
Necesitan dejarlos sin empatía, para que no sientan nada al causar dolor a otro ser humano. Lo mismo que las mafias y las maras a sus sicarios.
Cuando termina la guerra, pretenden que esa gente, que ellos mismos han convertido en psicópatas, después vuelvan a la sociedad civil como buenos ciudadanos. Es imposible.
Muchos acaban con Trastorno de Estrés Postraumático Complejo. Y pasa lo que pasa.
Ha sido siempre así en todas las guerras.
Putas guerras y putos los que las provocan.
Después de la guerra de Afganistán también hubo en la URSS problemas sociales con los veteranos que estuvieron en el frente, como los hay en todas partes cuando no se atiende apropiadamente a una gente con estrés post-traumático que ha aprendido que la vida es guerra.
Los veteranos de guerra son un asunto del que muchos gobiernos se desentienden, y su incorporación a la vida civil es una fuente de problemas cuando no se gestiona.
Muy útiles mientras funcionan, si les queda algo de jugo se les puede exprimir en algún cacharro random que haga falta pila un día, pero cuando ya no valen... Es un coñazo tener que reciclarlos o deshacerse de ellos, así que se van a un cajón.
Lo que no entiendo es como cualquier soldado del mundo, no ve esto y ve venir el futuro que les espera.
La paz ya la han perdido, ahora se negocia cuanto han ganado de la guerra.