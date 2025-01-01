edición general
"Son personas peligrosas": los miles de soldados rusos que regresan del frente con estrés postraumático y no reciben ayuda

"La mayoría de los soldados no quieren ir a terapia", asegura Tatyana (nombre ficticio), una psicóloga voluntaria del proyecto Hogar Familiar, financiado por el Estado ruso. A menudo le dicen que no podría entender por lo que ellos han pasado porque no estuvo en el frente, o temen que no sea capaz de soportar sus relatos de la guerra, le explica al Servicio Ruso de la BBC. Agrega que, en lugar de someterse a terapia, prefieren salir a beber con amigos. Se estima que miles de soldados rusos están regresando del frente en Ucrania con...

cocolisto #3 cocolisto
Como se ve que Ucrania tiene la guerra perdida.La BBC y sus recursos buleros.
Cantro #10 Cantro
#3 Ucrania lleva colapsando desde hace tres años
Veelicus #4 Veelicus
Que la gente que vuelve de la guerra vuelve tocada no es nada nuevo, se sabe y es muy triste, en todos los paises
#9 unocualquierax *
Necesitan psicopatizar a la gente para que puedan matar, violar, torturar... al enemigo.
Necesitan dejarlos sin empatía, para que no sientan nada al causar dolor a otro ser humano. Lo mismo que las mafias y las maras a sus sicarios.

Cuando termina la guerra, pretenden que esa gente, que ellos mismos han convertido en psicópatas, después vuelvan a la sociedad civil como buenos ciudadanos. Es imposible.
Muchos acaban con Trastorno de Estrés Postraumático Complejo. Y pasa lo que pasa.
Ha sido siempre así en todas las guerras.
Putas guerras y putos los que las provocan.
Pertinax #1 Pertinax *
Si son los putos salvajes que masacraron a cientos de civiles en Bucha, es obvio que muy bien del tarro no estaban ya de antes. Llegaron ya zumbaos.
#8 Beltza01 *
Son personas peligrosas. Sin comillas. Sean rusos, ucranianos o israelíes. Algunos no podrán darle la vuelta y serán unos psicópatas de por vida. Otros necesitarán tiempo, mucho tiempo, años. Y lo de los psicólogos lo dejo para otro día, que no nos llevamos muy bien.
yemeth #5 yemeth
Aunque sea el típico artículo de propaganda, no le falta razón, no ya con Rusia sino en términos generales.

Después de la guerra de Afganistán también hubo en la URSS problemas sociales con los veteranos que estuvieron en el frente, como los hay en todas partes cuando no se atiende apropiadamente a una gente con estrés post-traumático que ha aprendido que la vida es guerra.

Los veteranos de guerra son un asunto del que muchos gobiernos se desentienden, y su incorporación a la vida civil es una fuente de problemas cuando no se gestiona.
Andreham #7 Andreham
Los veteranos de guerra son como las pilas usadas.

Muy útiles mientras funcionan, si les queda algo de jugo se les puede exprimir en algún cacharro random que haga falta pila un día, pero cuando ya no valen... Es un coñazo tener que reciclarlos o deshacerse de ellos, así que se van a un cajón.

Lo que no entiendo es como cualquier soldado del mundo, no ve esto y ve venir el futuro que les espera.
Dene #6 Dene
Para cuando una peli del ex-Spetsnaz Josiff Ramboff???
LoboAsustado #2 LoboAsustado
Cuando ganas la guerra y pierdes la paz.
La paz ya la han perdido, ahora se negocia cuanto han ganado de la guerra.
