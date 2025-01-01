"Son personas peligrosas": los miles de soldados rusos que regresan del frente con estrés postraumático y no reciben ayuda

"La mayoría de los soldados no quieren ir a terapia", asegura Tatyana (nombre ficticio), una psicóloga voluntaria del proyecto Hogar Familiar, financiado por el Estado ruso. A menudo le dicen que no podría entender por lo que ellos han pasado porque no estuvo en el frente, o temen que no sea capaz de soportar sus relatos de la guerra, le explica al Servicio Ruso de la BBC. Agrega que, en lugar de someterse a terapia, prefieren salir a beber con amigos. Se estima que miles de soldados rusos están regresando del frente en Ucrania con...