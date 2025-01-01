edición general
¿Son los israelíes los supervivientes del Holocausto?

"¿Cómo puede ser que los Israelíes estén repitiendo en Palestina lo que ellos sufrieron en el Holocausto?" Pues te respondo fácil: porque ellos no vivieron el Holocausto.

holocausto , nazimos , sionismo , israel , palestina
Ka0
No, son los herederos de los verdugos nazis.
Asimismov
#1 y de los judíos colaboracionistas, que también los hubo.
Don_Pixote
Golda Meir si que lo vivio (no en sus carnes, pero la época) y era bastante diabólica
MoñecoTeDrapo
Hubo muchos colonos que sí llegaron después de la Segunda Guerra Mundial, ya creado el Estado de Israel y los anteriores colonos que llegaron a Palestina lo hicieron en la época de los progromos y el antisemitismo generalizado de principios del siglo XX e incluso anterior.

Con esto no justifico el sionismo ni el genocidio actual.
