Son Banya se prepara para el Mundial 2026

Son Banya siempre se adapta a los tiempos. También a las fechas marcadas en rojo en el calendario. En Navidad, un Papá Noel hinchable gigante y varios árboles decoraban algunas de las casetas dedicadas a la venta de droga; en Halloween, más de lo mismo: esqueletos, calabazas y murciélagos. Ahora, cuando queda menos de un mes para que arranque el Mundial de fútbol de Estados Unidos, Canadá y México, el habitáculo de "España" —quizá el más famoso de todos— ya está engalanado para la cita