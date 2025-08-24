edición general
De Somiedo a Picos de Europa: las llamas alcanzan el corazón del hábitat del oso pardo en el Cantábrico

Preocupa el impacto a medio y largo plazo, ya que pasarán años hasta que crezcan los árboles que alimentan a esta especie. Arden los Picos de Europa, arde Somiedo y el norte de León. El hábitat del oso pardo, especie emblemática de la fauna ibérica y uno de los mayores casos de éxito en la recuperación de una especie en nuestro país, se ha visto gravemente afectado por los incendios que este agosto han arrasado el norte y noroeste de la península.

