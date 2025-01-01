La sombra de la corrupción del PP amenaza la ofensiva de Feijóo contra Sánchez

Feijóo se esfuerza en convertir las causas relacionadas con el PSOE en las “peores” de la democracia, al nivel de Gürtel o Kitchen, e intenta usarlas como palanca de una moción de censura, pero obvia las tres condenas a su partido y la catarata de juicios previstos para la vuelta del verano.
| etiquetas: sombra , corrupción , pp , juicios , pendientes , feijóo , sánchez
El PP no es un partido politico...es un brazo politico de un estado terrorista y Franquista que se encarga de pervertir leyes y financiar con la delincuencia organizada su supervivencia.
Alto y claro.