La sombra de la corrupción del PP amenaza la ofensiva de Feijóo contra Sánchez

Feijóo se esfuerza en convertir las causas relacionadas con el PSOE en las “peores” de la democracia, al nivel de Gürtel o Kitchen, e intenta usarlas como palanca de una moción de censura, pero obvia las tres condenas a su partido y la catarata de juicios previstos para la vuelta del verano.

Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Hombre, es que si vas a ir llamando guarra a nadie, que menos que cuidar tu propia higiene. Y al pepé le huelen las ingles a pescado de seis días.
Kantinero #3 Kantinero
Ya pero el PP le sirve cualquier frente, encima son hábiles y cuentan con la ayuda de los medios y la justicia para convertirlo a su favor como ocurre ahora mismo con el fuego, otro frente del que no se habla pero del que yo estoy convencido, es utilizar esposa, hermano y madre para con ayuda de justicia y medios socavar su salud, solo hay que ver como esta de desmejorado.
erfollonero #4 erfollonero *
Y mientras aquí nos tienen entretenidos, entre unos y otros echándose mierda a la cara, siendo la misma cara de la moneda, PSOE y PP misma mierda es... Los dos con casos galopantes de corrupción mientras los medios entretienen al pueblo como si fuera un partido de futbol donde las imputaciones son como goles al equipo contrario. Peeeeeero, son el mismo equipo y como no espabile la gente siempre estarán ganando el partido.
Blackat #1 Blackat
Llamar sombra a algo que es mas que evidente....es demasiado.

El PP no es un partido politico...es un brazo politico de un estado terrorista y Franquista que se encarga de pervertir leyes y financiar con la delincuencia organizada su supervivencia.

Alto y claro.
