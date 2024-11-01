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Somalia condena que Israel haya nombrado un embajador para la región de Somalilandia

Somalia condena que Israel haya nombrado un embajador para la región de Somalilandia

El Gobierno de Somalia condenó este jueves el nombramiento por parte de Israel de un embajador para la región separatista somalí norteña de Somalilandia, que el Gobierno israelí ha reconocido como Estado independiente yendo a contracorriente del consenso internacional. «Somalia rechaza la medida israelí que socava su soberanía e integridad territorial», afirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional en un comunicado.

| etiquetas: somalia , somalilandia , embajador israelí
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6 1 1 K 87 actualidad
karakol #1 karakol
Parafraseando a Groucho, la diplomacia sionista es a la diplomacia lo que la música militar es a la música.

Haciendo amigos around the world.
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menéame