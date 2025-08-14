Solo la religión es capaz de convertir en abyectos criminales a los más razonables intelectuales  

El principal problema con la religión es que permite que personas en principio inteligentes y razonables se puedan convertir muy fácilmente en verdaderos monstruos intelectuales capaces de justificar (cuando no de involucrarse) en los más abyectos crímenes contra la humanidad. Y como triste y terrible ejemplo de este amoral comportamiento, este pequeño video de Sam Harris en donde se muestra hasta donde una «razonable» intelectual norteamericana puede caer en la más profunda ignominia moral.