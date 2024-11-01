Solo 1000 personas acuden al «servicio religioso navideño» de Tommy Robinson (Eng)

El último evento del activista de extrema derecha Tommy Robinson atrajo a un número mucho menor de personas el sábado, cuando lideró lo que él denominó un esfuerzo por «devolver a Cristo a la Navidad» en Londres. Según las estimaciones, solo unas 1000 personas se reunieron el sábado en Whitehall para el concierto de villancicos. Esto supone un fuerte descenso en la asistencia en comparación con las 110 000 a 150 000 personas que participaron en una protesta en Londres liderada por Robinson, cuyo nombre real es Stephen Yaxley-Lennon