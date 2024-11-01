edición general
Soldados israelíes mataron a tiros a quemarropa a trabajadores humanitarios en Gaza durante la masacre de 2025, según un informe [EN]

Una reconstrucción minuto a minuto de la masacre realizada por Earshot y Forensic Architecture reveló que los soldados israelíes dispararon más de 900 balas contra los trabajadores humanitarios, matando a 15 de ellos. Los soldados israelíes dispararon casi mil balas durante la masacre de 15 trabajadores humanitarios palestinos en el sur de Gaza el 23 de marzo de 2025, con al menos ocho disparos a quemarropa, según una investigación conjunta de los grupos de investigación independientes Earshot y Forensic Architecture. El informe, basado en test

Oghaio #2 Oghaio *
Otra noticia más que confirma la absoluta falta de humanidad de estos miserables. No tienen respeto por nada, es insoportable...
2 K 60
azathothruna #1 azathothruna
Los mataron porque son GENTILES
#AntesGentilqueZionista
2 K 57
#3 DotorMaster
Y la UE traga con esto. Vergüenza.
2 K 50
#4 pascuaI
#3 A ver, más que tragar, lo apoya activamente.
0 K 11
Free_palestine #5 Free_palestine
Vaya, qué sorpresa: "la única democracia de Oriente Medio" practicando el tiro al plato con civiles a quemarropa :palm:
0 K 20

