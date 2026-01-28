Los soldados que fallecieron en la guerra de Afganistán: uno de cada tres no era de EE UU

En total, 42 países de la OTAN participaron en este conflicto, de los que 31 sufrieron bajas militares en acciones de combate. Esta recopilación solo incluye fallecidos en combate sobre el terreno y excluye otras bajas, por ejemplo, a los soldados españoles que fallecieron en el accidente aéreo del avión Yak-42. A bordo iban 62 militares que regresaban tras acabar su misión en Afganistán, cuando la aeronave se estrelló contra una montaña cerca de la ciudad turca de Trebisonda.