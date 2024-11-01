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El solar junto a AZCA destinado a pisos de lujo se convertirá ahora en un hotel con aparcamiento para 283 coches

El solar junto a AZCA destinado a pisos de lujo se convertirá ahora en un hotel con aparcamiento para 283 coches

El Ayuntamiento tramita un plan especial para excavar cuatro sótanos en la parcela e la calle Orense donde se ubicó una antigua central de Telefónica, que fue demolida.

| etiquetas: madrid , azca , aparcamiento , solar
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3 comentarios
4 1 0 K 67 actualidad
josde #2 josde
Los sobres han sido mas importantes para construir el aparcamiento y el hotel.
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The_Ignorator #1 The_Ignorator
Me encantaba ese edificio {0x1f625}
1 K 21
#3 chavi *
Construyendo se soliciona el.problema de la vivienda. Sobre todo vivienda de lujo y hoteles...:troll: :troll:

Es la escasez de suelo y la. burocracia y tal y tal
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menéame