Una sola inyección contra el Alzheimer: crean una terapia que elimina placas cerebrales en ratones

Con el objetivo de reducir la frecuencia del tratamiento y potencialmente mejorar la eficacia de una terapia antiamiloide, investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en San Luis (Estados Unidos) han diseñado una nueva inmunoterapia celular que requiere una sola inyección para prevenir el desarrollo de placas amiloides cuando se administra antes de que estas comiencen a formarse en ratones.

