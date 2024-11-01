El software de conducción autónoma supervisada de Tesla recibe el visto bueno en los Países Bajos, el primero en Europa

Tesla anunció que los reguladores neerlandeses aprobaron su sistema Full Self-Driving Supervised (FSD), que permite al vehículo gestionar la mayoría de tareas en autopistas y vías urbanas con supervisión humana, siendo la primera autorización de este tipo en Europa. El visto bueno podría facilitar su adopción en otros países europeos. El FSD es clave para la estrategia futura de Tesla, centrada en robotaxis y software de IA, aunque en EEUU enfrenta demandas e investigaciones, y en Europa busca reactivar ventas en desaceleración.