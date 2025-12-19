edición general
Las sobrinas de la anciana fallecida en una residencia en Barcelona: "La noche que murió le salía pus del cuello y el pecho"

Las sobrinas de la anciana fallecida en una residencia en Barcelona: "La noche que murió le salía pus del cuello y el pecho"  

Nieves, de 90 años, fallecía el pasado lunes a causa de una sepsis. La anciana fue duchada, supuestamente, con agua hirviendo lo que le provocó unas graves quemaduras que se infectaron.

#1 lectorcritico
www.lavanguardia.com/vida/20251219/11378366/investigada-muerte-anciana

No parece el primer caso.
www.antena3.com/programas/y-ahora-sonsoles/mujer-71-anos-abrasada-agua

A que temperatura sale el agua de la ducha?
Me parece un fallo del sistema a demas de negligencia del cuidador.
#2 josiahallen
Pero ¿el cuidador no ha sido detenido? ¿Donde están los fiscales, esos tan rápidos para dar trámite a denuncias falsas?
sotillo #3 sotillo
#2 Persiguiendo al presidente para ejecutar el golpe de estado a la democracia
#4 lectorcritico
#2 Pilar se pregunta qué está tapando la residencia. "Hay varias gentes implicadas, varias personas, no un chico que era nuevo", afirma. Iñaki López señala que el cuidador no ha presentado alegaciones y se ha limitado "a dejar la empresa".

Yo entiendo que el termostatico de la ducha deberia evitar que el agua saliese a mas 50ºC como mucho. Para producir quemaduras de tercer la temperatura debio ser muy alta, tal vez 80ºC.
#5 josiahallen
#4 Eso no exime de la responsabilidad. Se pone a una persona para algo.
