7
meneos
27
clics
Sobrevivir en la Cuba más desigual
Cuba languidece entre cortes de electricidad, escasez, emigración, y una economia sin futuro. Lo unico que queda de la revolución son las consignas.
|
etiquetas
:
cuba
,
desigualdad
5
2
1
K
40
actualidad
8 comentarios
5
2
1
K
40
actualidad
#5
aupaatu
*
Haití sigue penando el haber sido la primera Isla caribeña en independizarse del colonialismo Frances y Cuba la última del Imperialismo Norteamericano neoliberal.
Mensaje a navegantes que dicen sufriendo los cubanos.
Y que suige surtiendo efecto para despotricar del socialismo y el comunismo son caer en el dato de China como la gran potencia que es actualmente.
2
K
31
#6
drstrangelove
Independientemente de los problemas que tengan, pediría un respeto por Cuba, por lo pronto han demostrado que es posible mantener un estado del bienestar con muy poquito. Mientras tanto, en el mundo ”civilizado" no paran de bombardear nos con la insostenibilidad de las pensiones, la sanidad, la educación, la investigación científica...
1
K
25
#2
Valdreu
Me gustaría leer algún análisis objetivo sobre los problemas actuales de Cuba, más allá de ej que son comunijtas y la culpa es del bloqueo. Comunistas con bloqueo lo eran hace 40, hace 20, y ahora, pero es ahora cuando parece que de acerca el colapso.
0
K
11
#3
brandao
*
#2
tras morir Castro comenzaron las reformas de apertura de mercado, y ya llovió. Aquí cuentan algo por ejemplo, no lo he estudiado, pero hablar de comunismo en Cuba hoy día es de no haber estudiado, así en general.
www.unav.edu/web/global-affairs/detalle/-/blogs/raul-castro-una-apertu
La llamada actualización del modelo cubano ha logrado la expansión del mercado y de las propiedades no estatales, pero en una economía que sigue estando condicionada
…
» ver todo el comentario
0
K
8
#4
Supercinexin
*
#2
Esos análisis objetivos, si es que alguien los ha hecho, no los encontrarás en los medios nacionales de ningún país occidental.
De todos modos, no hay que tener doctorados en Economía: Cuba lleva jodidísima desde 1990 que fue cuando petó la URSS. Por geopolítica, la URSS mantenía comercio con la isla (la URSS también por supuesto estaba bloqueada por Occidente, pero evidentemente no es lo mismo). Antes de eso, o sea 35 años, ni tan mal en condiciones de vida comparado con cualquier otro…
» ver todo el comentario
1
K
26
#7
Kyoko
#2
hace 40 años tenia detras a la URSS, que tenia interes en tener una pica en el patio trasero de los USA. Como me explico una chica checa hace años, eso implicaba que por ejemplo, le compraban azucar a Cuba a precio inflado cuando lo podian extraer de la remolacha azucarera en casa mucho mas barato.
Hace 20 tenian a Venezuela y su petroleo. Que hoy es otro caso de como NO gestionar un pais. Para mas Inri el covid asesto un duro golpe al turismo, casi la unica fuente de divisas.
La gente vota con los pies. O se larga o pasa lo mismo que en la URSS, lo del chiste de “los jefes hacen ver que nos pagan y nosotros hacemos ver que trabajamos”
0
K
10
#8
ixo
Otra muesca más en el haber de los países a los que EEUU ha jodido. El embargo económico norteamericano está dando sus frutos.
0
K
8
#1
ChatGPT
*
Cuba desigual? No era comunista?
Porque de la pobreza tiene la culpa el bloqueo, pero de la desigualdad…
2
K
3
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
