De la sobrepesca al orgullo colectivo: la historia de la regeneración de Cabo Pulmo

“La comunidad entendió que la única forma de salvar su futuro era dejar de extraer del arrecife y comenzar a cuidarlo como un patrimonio común”, explica Octavio Aburto, fundador de Mares Mexicanos, investigador del Instituto de Oceanografía Scripps y uno de los grandes expertos sobre Cabo Pulmo. “El arrecife se recuperó porque hubo una decisión colectiva de alto coste a corto plazo, dejar la pesca, con una visión de largo plazo”. Y vaya si se recuperó. Entre 1999 y 2009, la biomasa total de los peces de Cabo Pulmo aumentó un 463%.