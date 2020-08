La sobrecompra rompe todos los límites

Este gráfico que publican en la excelente y seria web de sentimentrader, muy seguida por cierto por los inversores institucionales rompe todos los moldes. No se puede imaginar una situación mayor de sobrecompra a la que tenemos ahora. Rompemos todos los moldes históricos. La FED en su afán de hacer ver que no se corre riesgo con las inversiones, ha atraído al mercado a auténticos jugadores de ruleta rusa, así define la situación la web citada. La FED ha suprimido el concepto de riesgo en determinados intervinientes del mercado. No así en otros