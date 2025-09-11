Sobre la violencia política [en]

Ante las brechas en la Constitución y en la comunidad norteamericana… Se trata de luchar de forma militante, pero no violenta, contra quienes se oponen a la libertad y la igualdad, que ahora han alineado por la fuerza al propio Estado contra esos valores y contra cualquier presencia que puedan tener esos valores en nuestra vida cotidiana. Esta es una batalla que pocos de nosotros habíamos previsto tener que librar, pero es la batalla que tenemos ante nosotros, la que no podemos ni nos atrevemos a rehuir.