Sobre la libertad; dos instrumentos para garantizar la existencia y evitar su amenaza

¿Qué hace falta para que se ponga en funcionamiento la RB? ¿cuáles son las dificultades o los obstáculos que lo impiden? Varios, pero hay uno por encima de todos: la oposición cuando no abierta beligerancia de algunos partidos de izquierda —izquierda, en sentido muy lato—, porque la animadversión de los partidos de la derecha, con alguna excepción puramente anecdótica, siempre ha sido clara y diáfana. Si bien la opinión de sus votantes no coincide con la posición oficial de estos partidos.