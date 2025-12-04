edición general
1 meneos
9 clics

Sobre las confusiones en torno al aceleracionismo. El estigma del uso de los ‘ismos’

La lección de fondo es que cuando conceptos teóricos con cierta densidad —como aceleracionismo— son usados de manera apresurada o como comodines discursivos por autoridades o medios de comunicación, corremos el riesgo de alimentar confusiones sociales, estigmatizaciones y —en última instancia— un caldo de cultivo para la polarización. En especial, cuando el término se mezcla indiscriminadamente con categorías morales (“ismo = malo”) sin explicar sus orígenes, variantes o debates internos.

| etiquetas: aceleracionismo , estigma , ismos , confusión , medios de comunicación
1 0 0 K 14 actualidad
sin comentarios
1 0 0 K 14 actualidad

menéame