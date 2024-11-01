edición general
4 meneos
10 clics

«Sobran las políticas que abandonan el territorio durante décadas y luego se sorprenden cuando arde sin control»

Alejandro Pedregal (Madrid, 1977), escritor y cineasta, realiza investigaciones en el Consejo de Investigación de Finlandia en la Universidad Aalto. Ha publicado ‘Incendios: Una crítica ecosocial del capitalismo inflamable’ (Barcelona, Verso, 2025), un ensayo donde disecciona cómo las llamas están consumiendo no solo nuestro paisaje sino también nuestras vidas. Y todo porque no somos capaces de salir de la rueda de ratón que nos ha impuesto el sistema capitalista, al que Pedregal considera depredador.

| etiquetas: incendios , inflamable , sexta generación , clima
3 1 0 K 47 cultura
1 comentarios
3 1 0 K 47 cultura
MiguelDeUnamano #1 MiguelDeUnamano
El problema del llamado capitalismo verde o de muchas versiones dominantes del Green New Deal es que parten del supuesto de que es posible mantener intacta la lógica acumulativa y expansiva del capital cambiando la matriz tecnológica... Sin abordar esto, y más allá de sus limitaciones técnicas y materiales, la llamada transición acabaría por reproducir las mismas dinámicas de desigualdad y desposesión con nuevos materiales.

El problema es el modelo social y económico, ponerle parches…   » ver todo el comentario
0 K 16

menéame