«Sobran las políticas que abandonan el territorio durante décadas y luego se sorprenden cuando arde sin control»

Alejandro Pedregal (Madrid, 1977), escritor y cineasta, realiza investigaciones en el Consejo de Investigación de Finlandia en la Universidad Aalto. Ha publicado ‘Incendios: Una crítica ecosocial del capitalismo inflamable’ (Barcelona, Verso, 2025), un ensayo donde disecciona cómo las llamas están consumiendo no solo nuestro paisaje sino también nuestras vidas. Y todo porque no somos capaces de salir de la rueda de ratón que nos ha impuesto el sistema capitalista, al que Pedregal considera depredador.