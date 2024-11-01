La soberanía tecnológica en la era de las dependencias invisibles

La soberanía digital no va de banderas ni de postureo: va de poder seguir funcionando cuando el mundo se tuerce, que es justo cuando más falta hace. Es una independencia que ha de ser un hecho, no algo dependiente de unas firmas. Y, obvio de toda obviedad, cuando los países se dan cuenta de esto, ya es demasiado tarde. No desarrollar tecnología avanzada parece barato… hasta que deja de serlo. Cuando la tecnología se convierte en arma económica, política o militar, depender de terceros deja a los países sin margen de maniobra,