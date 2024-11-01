edición general
Soberanía alimentaria o chovinismo agrario [cat]

El concepto de soberanía alimentaria que usa Aliança Catalana también lo han usado el Frente Nacional Francés y VOX, quienes afirman querer “defender al sector primario nacional con políticas que ayuden España a conseguir la soberanía alimentaria”. Orriols, Abascal, Le Pen y Trump reducen la soberanía a una cuestión nacional. Esta es su respuesta a un sector cada vez más afectado por la derrota de promesa globalizadora, que afronta un aumento del coste de los insumos a la vez que una disminución de ingresos.

Como siempre los argumentos engañabobos de la derecha son imbatibles.

Ya desde Jesús Gil.
#1 Del artículo: «Tanto Orriols como Abascal han atacado en numerosas ocasiones las importaciones de productos de Marruecos. Esta queja por el supuesto dumping marroquí, un mantra recurrente, se basa en un falseamiento de la realidad. Según la balanza comercial de 2023 las importaciones agro-alimentarias en España provienen en primer término de Ucrania (17%), Brasil (11%) y EE.UU. (4,3%). Las importaciones del Marruecos suponen solo un 1,4%. ¿Escucharemos a Orriols o Abascal exigir el cierre de las importaciones de EE.UU. por competencia desleal?»
