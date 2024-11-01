Soberanía alimentaria o chovinismo agrario [cat]

El concepto de soberanía alimentaria que usa Aliança Catalana también lo han usado el Frente Nacional Francés y VOX, quienes afirman querer “defender al sector primario nacional con políticas que ayuden España a conseguir la soberanía alimentaria”. Orriols, Abascal, Le Pen y Trump reducen la soberanía a una cuestión nacional. Esta es su respuesta a un sector cada vez más afectado por la derrota de promesa globalizadora, que afronta un aumento del coste de los insumos a la vez que una disminución de ingresos.