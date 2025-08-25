Snoop Dogg es tildado de homofóbico tras comentarios extraños sobre los homosexuales [Eng]

Durante una reciente aparición en el podcast It's Giving, Snoop habló de una visita al cine con su nieto para ver Lightyear. «Papá Snoop, ¿cómo pudo tener un bebé con una mujer? Es una mujer». "Mierda, no vine aquí por esto, solo vine a ver la maldita película. Así que, joder, me da miedo ir al cine ahora, me están metiendo en medio de esta mierda para la que no tengo respuesta... me dejó perplejo", admitió el rapero. Son niños... ¿Tenemos que demostrarles eso a esa edad? Van a hacer preguntas. No tengo la respuesta.