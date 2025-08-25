Snoop Dogg es tildado de homofóbico tras comentarios extraños sobre los homosexuales [Eng]

Durante una reciente aparición en el podcast It's Giving, Snoop habló de una visita al cine con su nieto para ver Lightyear. «Papá Snoop, ¿cómo pudo tener un bebé con una mujer? Es una mujer». "Mierda, no vine aquí por esto, solo vine a ver la maldita película. Así que, joder, me da miedo ir al cine ahora, me están metiendo en medio de esta mierda para la que no tengo respuesta... me dejó perplejo", admitió el rapero. Son niños... ¿Tenemos que demostrarles eso a esa edad? Van a hacer preguntas. No tengo la respuesta.
Pues alguien se lo contará en algún momento, educadamente o zafiamente... Ya me dirás.
- Mierda de niño, a ver cómo le explico yo ahora... Ah ya se, la cigüeña.
Mira cariño, a los bebés los trae de París la cigüeña. Y como la cigüeña no es homófoba, pues no le importa que el niño tenga dos mamás (jeje soy un genio)
-Ah... Abu Snoop que es "ser homófoba"
- Ouch