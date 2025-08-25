edición general
Snoop Dogg es tildado de homofóbico tras comentarios extraños sobre los homosexuales [Eng]

Durante una reciente aparición en el podcast It's Giving, Snoop habló de una visita al cine con su nieto para ver Lightyear. «Papá Snoop, ¿cómo pudo tener un bebé con una mujer? Es una mujer». "Mierda, no vine aquí por esto, solo vine a ver la maldita película. Así que, joder, me da miedo ir al cine ahora, me están metiendo en medio de esta mierda para la que no tengo respuesta... me dejó perplejo", admitió el rapero. Son niños... ¿Tenemos que demostrarles eso a esa edad? Van a hacer preguntas. No tengo la respuesta.

ContinuumST #4 ContinuumST
“These are kids … [do] we have to show that at that age? They’re going to ask questions. I don’t have the answer.”

Pues alguien se lo contará en algún momento, educadamente o zafiamente... Ya me dirás.
angelitoMagno #5 angelitoMagno
¿Masculinidad mal entendida en el rap norteamericano? No puede ser, tiene que haber un error.
SVSRTZ #1 SVSRTZ
Pobre Snoop, forzándole el cine a unir dos neuronas.
#3 Leon_Bocanegra
Ay ay tengo miedo porque no se explicarle algo a mí nieto.
#6 Leon_Bocanegra *
-Abu Snoop, Abu Snoop, como pudo tener un bebé con una mujer? Es una mujer.

- Mierda de niño, a ver cómo le explico yo ahora... Ah ya se, la cigüeña.
Mira cariño, a los bebés los trae de París la cigüeña. Y como la cigüeña no es homófoba, pues no le importa que el niño tenga dos mamás (jeje soy un genio)

-Ah... Abu Snoop que es "ser homófoba"

- Ouch
#2 Sacapuntas
Papá Snoop es un ignorante.
#7 encurtido *
Raperos gansta style homófobos, periodismo de investigación. Quizá esta misma gente descubra tras 3 décadas escuchando reguetón, que es machista. Estarán esperando que se pase de moda.
