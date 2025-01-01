A Snoop Dogg le da miedo ir al cine después de ver el beso lésbico de Lightyear con sus nietos. "Son niños, ¿tenemos que enseñarles eso?"

Resulta que durante su aparición en el podcast 'It's Giving', Snopp volvió a recuperar la requemada —y aborrecible a partes iguales— polémica sobre el fugaz beso entre dos mujeres que aparece en el spin off de 'Toy Story' protagonizado por Chris Evans. Una breve escena que no pasó inadvertida a ojos de sus nietos, que comenzaron a lanzar preguntas a un yayo Dogg que terminó más incómodo de lo que esperaba en el patio de butacas.