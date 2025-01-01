edición general
4 meneos
61 clics

A Snoop Dogg le da miedo ir al cine después de ver el beso lésbico de Lightyear con sus nietos. "Son niños, ¿tenemos que enseñarles eso?"

Resulta que durante su aparición en el podcast 'It's Giving', Snopp volvió a recuperar la requemada —y aborrecible a partes iguales— polémica sobre el fugaz beso entre dos mujeres que aparece en el spin off de 'Toy Story' protagonizado por Chris Evans. Una breve escena que no pasó inadvertida a ojos de sus nietos, que comenzaron a lanzar preguntas a un yayo Dogg que terminó más incómodo de lo que esperaba en el patio de butacas.

| etiquetas: snoop dogg , cine , beso , lightyear
3 1 3 K 18 ocio
14 comentarios
3 1 3 K 18 ocio
Raul_Lomi #1 Raul_Lomi
Esto son cosas que no pasaría si los nietos fueran fumados
2 K 32
The_Ignorator #6 The_Ignorator
#1 ¿Película?¿Qué película? Dame más palomitas, yayo
0 K 11
manuelpepito #2 manuelpepito
Si el titular es cierto quiere decir que Snoop Dogg es gilipollas profundo.

Lo malo que es un gilipollas con voz para millones de personas
1 K 20
#5 The_real_deal
Que tan difícil puede ser explicárselo “son dos mujeres que se quieren y se dan un beso” fin
1 K 19
Ratoncolorao #7 Ratoncolorao
Dijo él con un porro en la mano del tamaño de una trompeta
0 K 19
Pointman #11 Pointman
A los niños casi seguro que les va a dar igual. Estarán entretenidos viendo al gatito robot.
0 K 13
#8 Marisadoro
Los niños necesitan armas para defenderse de esos ataques.
0 K 12
antesdarle #12 antesdarle
Y por eso niños hay que hacer un consumo responsable de los porros, si no puedes acabar como Snoop Dogg
0 K 11
tarkovsky #4 tarkovsky
Seguramente le de igual que vean a críos reventados por las bombas sionazis. Hipocresía meapilas a tope
0 K 10
loborojo #9 loborojo
Qué asuma su calBicie con dignidad
0 K 10
jewel_throne #13 jewel_throne
Si ve el vídeo de la canción Beautiful de Christina Aguilera queda en el sitio.
0 K 9
shibabcn #3 shibabcn
en cambio, ver drogas en el cine... ya tal...
0 K 7
pazentrelosmundos #10 pazentrelosmundos
Si no tiene la respuesta para explicarlo que busque la forma, vaya estupidez.
Mira, representa a dos mujeres que se quieren como mamá y papá.
Tan difícil no es.
0 K 7

menéame