Snake multijugador - sobre SSH

Un juego multijugador masivo de la serpiente al que se puede acceder a través de ssh. Para jugar, ejecuta "ssh snakes.run" en tu terminal.

#1 covacho
¿Alguien se acuerda de la versión de la guerra de las galaxias desde un terminal telnet?
