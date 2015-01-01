Smotrich posa junto a una pintada que dice «Muerte a los árabes» en un asentamiento ilegal de Cisjordania. [ENG]

El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, posó el jueves junto a un grafiti que rezaba «Muerte a los árabes» durante su visita a un asentamiento ilegal en Cisjordania que recientemente ha sido reconocido por el Gobierno israelí. La visita de Smotrich a Sa-Nur, situada al sur de la ciudad palestina de Jenin, se produjo después de que el Gobierno israelí reconociera discretamente el asentamiento como uno de los cuatro que pasarían a estar bajo el control del Consejo Regional de Shomron.