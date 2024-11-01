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SMOLENSK 1943: el golpe maestro que demolió el Muro del Este  

La Operación Suvorov en 1943 fue mucho más que la liberación de una ciudad, fue el colapso definitivo del centro de la línea defensiva alemana en el Frente Oriental. Mientras la atención histórica suele centrarse en Kursk, la ofensiva sobre Smolensk demostró la capacidad del Ejército Rojo para ejecutar operaciones de profundidad contra una Wehrmacht que aún se creía imbatible en la defensa estática. Analizamos cómo los frentes de Sokolovsky y Yeremenko utilizaron la densidad artillera y la rotación de reservas para agotar al IV Ejército alemán.

| etiquetas: smolensk , urss , alemania , nazi , ejército rojo , estrategia , suvorov
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2 comentarios
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Beltenebros #1 Beltenebros
Para los que se tragan la propaganda y aún creen que Alemania perdió por el invierno, habría que preguntarles por qué la mayoría de las principales derrotas de Alemania frente a la URSS, se produjeron en verano u otra estación diferente al invierno.
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ElBeaver #2 ElBeaver
La desaparición del Muro de Berlín se distingue como el único desmantelamiento de gran relevancia histórica, al simbolizar el término de la Guerra Fría y la reconciliación de Alemania. A diferencia de otras barreras, su caída marcó el fin de la "Cortina de Hierro" y representó una victoria universal para la libertad y la soberanía de los pueblos de Europa Oriental.
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