SMOLENSK 1943: el golpe maestro que demolió el Muro del Este  

La Operación Suvorov en 1943 fue mucho más que la liberación de una ciudad, fue el colapso definitivo del centro de la línea defensiva alemana en el Frente Oriental. Mientras la atención histórica suele centrarse en Kursk, la ofensiva sobre Smolensk demostró la capacidad del Ejército Rojo para ejecutar operaciones de profundidad contra una Wehrmacht que aún se creía imbatible en la defensa estática. Analizamos cómo los frentes de Sokolovsky y Yeremenko utilizaron la densidad artillera y la rotación de reservas para agotar al IV Ejército alemán.