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Sitio de Ciencia-Ficcion - Autores - Sheckley, Robert

Sitio de Ciencia-Ficcion - Autores - Sheckley, Robert

Por algún extraño motivo, Sheckley ha sido injustamente olvidado, o cuanto menos infravalorado por las nuevas generaciones de aficionados (...) Si hubiera que señalar algún rasgo por encima de otros que singularizase a Sheckley ese sin duda sería su sentido del humor. Un humor ácido, sarcástico, que lo hermana con otro autor contemporáneo suyo y maestro del relato ultracorto: Fredric Brown (...) Sheckley comparte, junto con Philip K. Dick y Kurt Vonnegut el mérito de ser uno de los mejores investigadores acerca de la naturaleza de la realidad

| etiquetas: robert sheckley , ciencia ficción , prize of peril , la décima víctima
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2 comentarios
3 1 0 K 93 CFicción
Deckardio #1 Deckardio *
Apenas tiene análisis en castellano, así que aprovecho para recomendar el excelente y veterano "Sitio de Ciencia ficción". Perseguido es en realidad una revisión de su "The Prize of Peril", apenas editado en nuestro país y que merecería una nueva publicación. Tampoco os perdáis la divertidísima peli italiana "La décima víctima", en este caso superior al relato.
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MateriaNegra #2 MateriaNegra
Sheckley anticipó los reality shows de eliminación en 1958 ("El premio del peligro"), la inmortalidad como producto de consumo en 1959 y las distopías corporativas en 1960. Douglas Adams reconoció su deuda con él. La URSS fue uno de sus mayores mercados, pero nunca pagó derechos. Murió en 2005 con su obra descatalogada en España. Todavía no existe una edición completa de sus relatos en castellano.
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